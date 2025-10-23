Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, Nicola Ventola ha commentato il momento azzurro dopo il 6-2 di Eindhoven: "Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti: atteggiamento e voglia di tirare in porta. Poi è arrivata una brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri ci arrivino meglio".

Nonostante ciò, Ventola crede nella reazione: “Conosco Conte: vedremo un Napoli agguerrito”.

Sulle assenze: “Lobotka è fondamentale e pesa, ma quella di Hojlund è ancora più pesante: manca la sua qualità, l’attacco alla profondità. Secondo me è mancato tanto al Napoli”.

Infine un elogio al lavoro di Cristian Chivu: “Chivu sta facendo un grande lavoro. Con Inzaghi c’erano titolari fissi e gli altri un po’ meno considerati, oggi invece riesce ad accontentare tutti e il gruppo gira meglio”.