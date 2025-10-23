Si addensano nuvole nere attorno all'ipotesi di disputa di Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata della Serie A, a Perth, in Australia. Secondo quanto svelato da The Guardian, i dubbi crescono di ora in ora, come fatto trapelare da alcune figure di picco della UEFA, l'organo di governo del calcio europeo che solo qualche settimana fa aveva dato il suo ok, pur sottolineando l'eccezionalità della concessione. 

Fonti a conoscenza del dossier, spiegano i colleghi inglesi, ritengono che l'AFC, l'Asian Football Confederation, stia subendo forti pressioni esterne per non dare l'autorizzare all'esperimento storico della Lega Calcio di esportare all'estero una sfida del suo campionato. Per la cronaca, due settimane fa, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva definito "un grosso rischio" l'organizzazione di partite di campionato in altri continenti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 15:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
