La Nazionale italiana Under 17 è pronta a cimentarsi nel Mondiale di categoria, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori, 19 dei quali nati nel 2008, tra cui spiccano il portiere del Milan Alessandro Longoni e l’attaccante dell’Empoli Thomas Campaniello, protagonisti dello storico successo all’Europeo di due anni fa a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno 2024), e due nati nel 2009 (il centravanti della Roma Antonio Arena e l’ala della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale). La squadra si radunerà lunedì 27 ottobre a Novarello, dove sosterrà cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di partire per Doha giovedì 30 ottobre.

L’Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar, per poi affrontare la Bolivia giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane, diretta su Rai Sport) e il Sudafrica domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport), rispettivamente sui campi 3 e 9. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, sono fissati per il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono previste per il 24 novembre. La finale per il 3º posto e la finalissima si disputeranno giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell’Aspire Zone di Doha.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).