Lautaro Martínez è tra i migliori marcatori della UEFA Champions League nel 2025 con 10 gol in 9 partite, al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. L’argentino ha realizzato quasi la metà dei suoi tiri (48%), la miglior percentuale realizzativa tra chi ha effettuato almeno 10 conclusioni nell’anno solare.

Con 59 presenze in Coppa dei Campioni/Champions League, il Toro è a un passo da Iván Córdoba (60) nella classifica all-time nerazzurra. Davanti a lui, tra gli argentini, solo Javier Zanetti (97) ed Esteban Cambiasso (62).