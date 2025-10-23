Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A, in programma sabato sera al Maradona (fischio d'inizio alle ore 18). Una scelta non nuova in questa stagione, visto che il tecnico salentino ha sempre saltato l'appuntamento con i media nella settimana dell'impegno in Champions League (era già successo dopo le gare con Manchester City e Sporting Lisbona. Lo riporta TuttoNapoli.net.