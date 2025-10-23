Anche senza Marcus Thuram, fermato da un infortunio e assente in vista di Napoli-Inter (nonché di Inter-Fiorentina, tornerà in panchina contro il Verona) l'Inter sente di avere in attacco le possibilità per far bene. Come riporta Tuttosport, il merito non è solo di Lautaro Martinez, ma anche dei compagni di reparto Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

Proprio il francese dovrebbe tornare titolare al Maradona, dopo la panchina in Belgio e l'ottimo ingresso a gara in corso (assist per il 4-0). L’upgrade nel rendimento delle alternative offensive è forse la miglior notizia in assoluto di questo inizio di stagione, secondo il quotidiano. Per il resto Chivu dovrebbe riproporre la formazione tipo (senza Thuram) per quella che è già una sfida scudetto: al rientro Akanji, Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco.