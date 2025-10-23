Lo stadio Diego Armando Maradona, sabato teatro di Napoli-Inter, rievoca dolci ricordi all'attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny, che il 31 agosto 2024, in quello stadio, ha segnato il suo primo gol in Serie A, con la maglia del Parma, trasformando il rigore che illuse gli ospiti poi sconfitti dalla squadra di Antonio Conte. 

Sezione: Stats / Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 14:23
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
