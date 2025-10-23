Solo una seduta di allenamento: così l'Inter preparerà la sfida di Napoli, una delle più attese e una delle più importanti della stagione. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, sottolineando il giorno di riposo di oggi programmato da Chivu dopo le fatiche di Champions. Il tecnico romeno, evidentemente, preferisce avere una squadra meno stressata anche a livello psicologico: inutile sovraccaricare una partita che già di suo trascina parecchie tensioni.
"Insomma, bisogna salvaguardare preziose energie mentali e non solo fisiche: alla luce del lavoro fisico precedente e della benzina messa nel serbatoio, all’Inter basterà ritrovarsi venerdì e lavorare con tutto il gruppo - si legge -. La scelta di Chivu arriva dopo sette vittorie filate e una trasferta europea di poco successiva alla battaglia romana: la squadra andava premiata e, nello stesso tempo, responsabilizzata".
Ieri gruppo diviso in due: chi era sceso in campo contro l’Union Saint-Gilloise ha fatto lavoro personalizzato, mentre per chi non ha giocato una normale seduta di allenamento. Ancora assente Thuram, oltre a Darmian e Di Gennaro.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
