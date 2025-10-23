Conte spera di ritrovare Hojlund per uscire fuori dal momento negativo dopo i ko con Torino e Psv. La difesa dovrà ancora fare a meno di Rrahmani e a metà campo ovviamente non ci sarà Lobotka, come conferma la Gazzetta dello Sport.

E allora il tecnico del Napoli punta sul rientro del danese per dare nuova linfa all'attacco. "Hojlund sta assai meglio, non ancora benissimo, ma ci sono «noie muscolari» che meritano di essere gestite, evitando di farsi travolgere dall’impazienza: a Torino era impossibile avercelo, ma anche a Eindhoven, mentre soltanto lasciando che il corpo invii messaggi al danese sarà semplice arrivare ad una decisione - si legge -. La partita concede all’attaccante un altro paio di giorni di riposo e terapie e pure in questo caso nessuno proverà ad accelerare il rientro".

