L'Inter si prepara al big match di sabato a Napoli sulle ali dell'entusiasmo dopo il poker rifilato all'Union SG in Champions. La squadra nerazzurra è reduce da sette vittorie consecutive, il Napoli da due sconfitte di fila post sosta. Per Chivu un altro test importante, per l'Inter la grande possibilità di rivincita.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
