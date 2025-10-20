La serata dell’Olimpico porta un traguardo personale di grande prestigio per Henrikh Mkhitaryan che ha festeggiato la sua 100ª vittoria con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni. Il centrocampista armeno è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria all'Olimpico, restando in campo per tutta la partita e fornendo una prestazione di alto livello. Mkhitaryan ha anche sfiorato più volte il gol, colpendo un palo nel finale.