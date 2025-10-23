Ci sono due ragioni per cui Mircea Lucescu continua a essere uno spettatore interessato della Serie A: l'Inter, squadra che ha allenato nella stagione 1998-99, ed Henrikh Mkhitaryan, giocatore che ha fatto conoscere al grande calcio ai tempi dello Shakhtar. "Guardo l’Inter di Chivu che sta facendo molto bene e i suoi risultati sono molto importanti a livello internazionale per tutto il calcio italiano. E poi seguo sempre il mio pupillo Mkhitaryan che ho lanciato io allo Shakhtar Donetsk, Lo sento ancora spesso", ha raccontato il ct della Romania nel corso di un'intervista esclusiva a La Repubblica, edizione Bologna.