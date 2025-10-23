Guardando le statistiche di Napoli e Inter, avversarie sabato sera in campionato, si scopre che hanno un momento preferito per segnare un gol: la squadra di Antonio Conte è la più prolifica in Serie A dopo l'intervallo, avendo messo a referto quattro delle dieci reti totali fra 46' e 60'. Lautaro e compagni, invece, privilegiano il primo quarto d'ora di gioco, un lasso di tempo nel quale hanno timbrato ben quattro volte, un record per il torneo. Occhio, dunque, al cronometro e agli approcci ai due tempi.