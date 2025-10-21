Una giornata di campionato con pochissimi gol e tanti zero a zero. Così, come riporta Opta, la settima di campionato della Serie A in corso passa alla storia per un primato negativo.

Non er infatti ancora accaduto, nei tornei a venti squadre, che ci fosse un turno di Serie A con soli 11 gol complessivi. 

Sezione: Stats / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 17:27
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print