La sconfitta della Juventus e il pareggio dell'Atalanta fanno scendere l'Italia nel season ranking dell'Uefa, la graduatoria che porta le prime due federazioni ad avere un posto in più nella prossima Champions League.

Inghilterra e Portogallo coprono i primi due posti, gli inglesi con 7.944 punti, i lusitani come 7.200. Terzo posto per la Spagna con 6.750, davanti a Germania (6.714), Danimarca (6.625), Cipro (6.500), Polonia (6.375) e Italia (6.285). Chiudono la top ten Francia (5.642) e Belgio (5.300).