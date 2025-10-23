Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Mirko Vučinić ha raccontato con piacere i suoi trascorsi in Italia, dove tra Lecce, Roma e Juve ha messo in bacheca otto trofei in totale: "Mi ricordo il primo vinto con la Roma: la Coppa Italia nel 2007 (contro l'Inter, ndr) - ha detto il ct del Montenegro -. Poi è arrivato lo scudetto, lo rincorrevo da tanto. Ognuno quando diventa calciatore spera di vincere qualcosa, io in Italia ho vinto tutto. I sogni si sono avverati".