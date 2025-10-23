Manuel Akanji ci ha messo davvero poco a convincere tutti della bontà del suo arrivo: un muro nel vero senso della parola, che però ha piedi dolcissimi. E i ragionamenti in casa Inter riguardano anche il futuro, come spiega il Corsport: vista la carta d'identità di Acerbi e De Vrij, lo svizzero si appresta a essere confermato anche per gli anni prossimi. Intanto a Bruxelles, dopo aver preso il posto di De Vrij, è stato Bisseck a passare centrale: un indizio?

I numeri delle difesa nerazzurra, dopo i 4 gol presi dalla Juve, parlano chiaro: "Fino alla notte dello Stadium, l’Inter aveva preso sei gol in tre partite, dopo quella disfatta due in sette partite, tutti ininfluenti (a segno Cheddira del Sassuolo e Bonazzoli della Cremonese). Più in profondità, i tiri subiti sono passati dalla media di 11,3 a gara a 8,3, i recuperi nell’ultimo terzo di campo da 14,3 a 16,1: è il segno che tutta la compagnia si muove meglio. Così, alla fine, a festeggiare sono i difensori e il capopopolo Chivu: anche loro hanno brindato nella notte di Bruxelles", sottolinea il quotidiano romano.

