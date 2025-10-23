Henrikh Mkhitaryan ha trovato l'ispirazione per diventare un giocatore professionista anche grazie a una videocassetta. Lo ha raccontato lo stesso centrocampista dell'Inter su Instagram, svelando una storia contenuta nel libro autobiografico 'La mia vita sempre al centro' scritto con il giornalista Alessandro Alciato: "Mia nonna mi fece un regalo bellissimo a Natale donandomi una VHS che conteneva i gol più belli della Serie A 1995-96, quella videocassetta è stata un'ispirazione".