Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, avrà il compito di dirigere il big match dell'ottava giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Inter di sabato sera al Maradona. Per Mariani, alla seconda direzione stagionale, sarà la 19esima partita in carriera con in campo l'Inter: otto vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte il bilancio nerazzurro. L'ultimo incrocio risale alla gara persa per 1-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium lo scorso 16 febbraio.
Sezione: News / Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 10:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
