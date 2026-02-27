Ci sarà anche Dan Sucu, presidente del Genoa, ad assistere al match di San Siro contro l'Inter. Il numero uno del Grifone arriverà nella sede del ritiro del club rossoblu a Milano, per condividere con tutto il gruppo squadra l'attesa per la sfida ai nerazzurri. Al centro sportivo Signorini, intanto, si è svolta nel pomeriggio di oggi l'ultima seduta prima della partenza per il capoluogo lombardo davanti al chief of football Diego Lopez.

La seduta in prevalenza tattica ha fornito le indicazioni conclusive a Daniele De Rossi per la selezione dell’undici di partenza, a margine delle soluzioni per cambiare interpreti e assetto a gara in corso come da prove di questi giorni. Surplus per i portieri con i preparatori specifici.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 20:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
