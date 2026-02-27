La mancanza di qualità necessaria per stare su certi palcoscenici è alla base dell'eliminazione dalla Champions League dell'Inter per mano del Bodo/Glimt, secondo Alessandro Altobelli: "L'Inter è una grande squadra in Italia, organizzata bene per la Serie A. Siamo a +10 dal Milan, al 90% vinciamo questo campionato. Ma in Europa ci vogliono giocatori diversi - la considerazione di Spillo nell'intervista esclusiva al giornalista Gianluca Rossi -. Non ci sono tanti soldi, bisogna andare avanti con quello che si ha. Io mi auguro che un domani questo fondo (Oaktree, ndr) riesca a dare qualche soddisfazione all'Inter perché fino adesso è accaduto il contrario".

Clicca qui per vedere il video dell'intervista