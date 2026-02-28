A poco più di un’ora da Inter-Genoa, Inter TV ha intercettato Arianna Fontana, campionessa di short track reduce da una grande Olimpiade a Milano-Cortina dove ha raggiunto quota 14 medaglie, bottino che l’ha resa l’atleta italiana più medagliata di tutti i tempi ai Giochi Olimpici, non solo invernali:

“Fare da portabandiera a San Siro è stato bellissimo, poi ero venuta spesso a San Siro per le partite, quindi è stata un’esperienza molto bella. Sono riuscita a seguire un po’ di partite anche a Montreal, quindi in qualche modo seguiamo sempre. È tutta colpa di mio fratello, quando ero piccola ero milanista, ma non seguivo tanto il calcio. Poi pian pianino seguendo il calcio mi sono appassionata”.