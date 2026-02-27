Avanti con Chivu e con lo zoccolo duro dell'Inter. La rosa nerazzurra dello scorso anno verrà modellata per proseguire con il tecnico. Resterà Barella, con cui non ci sarà alcun divorzio. Entrambe le parti vogliono assolutamente proseguire assieme e il giocatore non ha nemmeno preso in considerazione offerte a ingaggio persino triplicato rispetto a quello che percepisce in nerazzurro fino al 2029.

Un po' diversa la situazione per Bastoni. Il difensore vuole restare, ma la corte del Barcellona crescerà nei prossimi mesi e anceh per questo non è detto che arrivi un accordo sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2028.

Quanto a Thuram, si ascolteranno ipotesi di offerte, anche considerando che è stato preso a zero e può garantire una plusvalenza importante. Infine Calhanoglu: se il Galatasaray farà un'offerta ci si penserà, anche considerando che l'Inter riporterà a casa Aleksandar Stankovic, di fatto il primo acquisto dell'estate per Chivu.