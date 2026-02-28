Nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex attaccante Zbigniew Boniek si proietta alla sfida del cuore tra Roma e Juventus e commenta anche il percorso delle italiane in Europa: "L’Inter ha deluso davvero, ma il calcio è bello perché esistono i cicli e dà opportunità a tutti".

Da ex vicepresidente Uefa, pensa davvero che il calcio italiano sia in crisi?

"Ma va, l’anno scorso l’Inter era in finale. E allora l’Atalanta? Avete pensato lo stesso quando Gasp vinceva l’Europa League o dopo la gara col Borussia? Se la rigioca 10 volte, l’Inter passa 9".

La Juve può avere un contraccolpo dopo il Galatasaray?

"Vi svelo un segreto: i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori a essere stressati".

E Spalletti come lo vede?

"Male, non avrà dormito".