Nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex attaccante Zbigniew Boniek si proietta alla sfida del cuore tra Roma e Juventus e commenta anche il percorso delle italiane in Europa: "L’Inter ha deluso davvero, ma il calcio è bello perché esistono i cicli e dà opportunità a tutti". 

Da ex vicepresidente Uefa, pensa davvero che il calcio italiano sia in crisi? 
"Ma va, l’anno scorso l’Inter era in finale. E allora l’Atalanta? Avete pensato lo stesso quando Gasp vinceva l’Europa League o dopo la gara col Borussia? Se la rigioca 10 volte, l’Inter passa 9". 

La Juve può avere un contraccolpo dopo il Galatasaray? 
"Vi svelo un segreto: i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori a essere stressati". 

E Spalletti come lo vede? 
"Male, non avrà dormito".

Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 09:40
Autore: Stefano Bertocchi
