Da oggetto del mistero all'Inter a giocatore di rilievo dell'Estudiantes il passo è stato più breve di quanto si pensasse: Tomas Palacios, arrivato a gennaio al Pincha dall'Inter, sta vivendo un periodo di grandissima forma, prendendosi subito un posto da titolare nelle gerarchie del tecnico Eduardo Dominguez. L'exploit di Palacios non è passato inosservato in quel di Ezeiza, dove il CT della Nazionale argentina Lionel Scaloni starebbe valutando di convocarlo per la Finalissima del prossimo 27 marzo contro la Spagna. Con un occhio in prospettiva post-Mondiale.

Palacios è stato prelevato dall'Estudiantes in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di dollari, una cifra, secondo il quotidiano argentino El Dia, attualmente impossibile da sostenere per le casse della società di La Plata, anche perché Palacios brama una nuova possibilità in Europa in tempi anche brevi.