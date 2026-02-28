La ghiotta chance di andare a +13 dal Milan per dare un'ulteriore mazzata al campionato: questo l'obiettivo dell'Inter che deve smaltire immediatamente la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions League. Battere il Genoa e allungare forse definitivamente sui rossoneri sarebbe la cura migliore per mandare giù i veleni europei e rinsaldare una leadership domestica imposta con grande merito.

QUI INTER – Chivu, dopo Dumfries, rirtrova anche Calhanoglu: entrambi ovviamente partiranno dalla panchina. Senza lo squalificato Bastoni, il tecnico romeno ha pià opzioni per completare la difesa, ma la più verosimile resta l'impiego di Carlos Augusto con Dimarco confermato come quinto a sinistra. Luis Henrique agirà ancora sul versante opposto, mentre in mezzo spazio a Barella e Zielinski con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic e Frattesi. Davanti scalpita Bonny, anche se il tandem Thuram-Esposito resta in pole. Resta ai box solo capitan Lautaro.

QUI GENOA – L'incognita principale della vigilia rossoblu riguarda le condizioni di Norton-Cuffy: più no che sì per l'inglese, si scalda Martin. Fuori causa anche Otoa, rimpiazzato da Marcandalli. Ellertsson dovrebbe agire ancora sulla destra a piede invertito, mentre Baldanzi corre verso la conferma in mediana. In attacco Colombo e Vitinha favoriti sulla folta concorrenza.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Dumfries, Cocchi, Calhanoglu, Sucic, Diouf, Frattesi, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: Bastoni (1).

Indisponibili: Lautaro.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Martin; Colombo, Vitinha.

Panchina: Leali, Sommariva, Zätterström, Sabelli, Masini, Onana, Amorim, Ekhator, Messias, Cornet, Ekuban.

Allenatore: De Rossi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Otoa, Norton-Cuffy.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Zingarelli e Bercigli.

Quarto ufficiale: Perri.

Var: Maggioni.

Avar: Guida.

