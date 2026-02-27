Francesco Gobbi, attaccante dell' Ospitaletto, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Focus sulle seconde squadre: Io sono totalmente a favore, nel senso che secondo me possono essere una risorsa importante perché mi ricollego al discorso che facevamo prima, la Serie C è un campionato in cui si può crescere, è un campionato tosto quindi anche i giovani possono crescere e magari le seconde squadre possono riuscire a colmare quel gap che si crea tra la primavera e la prima squadra,

Ancora Gobbi sull'Inter U23: "credo che abbiano preso dei giocatori esperti nei ruoli giusti, in modo tale da avere comunque un'ossatura forte e poi sicuramente i giovani hanno qualità, sono forti. Mi viene da dire che Kamate è un giocatore molto forte, che in Serie C fa la differenza, ma ce ne sono tanti e soprattutto secondo me hanno una rosa molto profonda, quindi possono variare tanto. È una squadra forte".