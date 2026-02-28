Vincere contro il Genoa per lasciarsi alle spalle la bruciante eliminazione in Champions e consolidare il primo posto in classifica. È questo l'obiettivo dell'Inter per la sfida di questa sera, dove - secondo Tuttosport - dovrebbero essere titolari Akanji, Barella e Thuram, i volti più negativi della partita contro il Bodo.

Lo svizzero in difesa potrebbe rifiatare o essere spostato sulla destra, con Acerbi o De Vrij al centro e Carlos Augusto chiamato a rimpiazzare lo squalificato Bastoni. A centrocampo il sardo è in ballottaggio con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi per affiancare Zielinski, mentre il francese è favorito su Bonny ed Esposito che si giocheranno l'altra maglia. A destra Luis Henrique o Darmian, a sinistra è intoccabile Dimarco.