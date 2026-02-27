Ill ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine degli Stati generali della montagna dell’Abetone, annuncia che Massimo Sessa, il commissario per gli Stadi istituito per Euro2032 è pronto a diventare operativo: "Il commissario ha avuto dalla conferenza Stato-Regioni l’ultimo parere positivo, e quindi quella che fino a oggi è stata una designazione con il concerto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, da lunedì 2 marzo sarà un decreto di nomina, e quindi potrà pienamente operare, anche se il commissario nel suo ruolo di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici già conosce la situazione degli stadi molto bene".

Sugli impianti che ospiteranno la manifestazione la partita è ancora tutta da decideere: "È chiaro che è una competizione ancora aperta, teoricamente non per due, ma per cinque stadi, perché possono ancora competere tutti quelli che hanno manifestato interesse, e come in tutte le competizioni l’importante è conoscere le regole del gioco. Le regole del gioco sono tappe già predeterminate, quindi a luglio dobbiamo avere già progetti non soltanto tecnici, ma anche finanziari approvati. A settembre la FIGC deve poter segnalare i cinque stadi e a ottobre la UEFA deve poter ufficializzare la decisione, e questo presuppone che, non per Firenze, i cantieri debbano necessariamente essere aperti tra aprile e maggio del 2027. Quindi quando le regole sono chiare, la competizione è corretta".