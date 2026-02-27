È Vasilije Kostov l'ultimo giovane di talento finito nel mirino dell'Inter. Il centrocampista della Stella Rossa classe 2008, nel quale i nerazzurri, secondo la stampa serba, vedono un potenziale erede di Nicolò Barella, sta stuzzicando gli appetiti di mezza Europa, col direttore sportivo della Zvezda Mitar Mrkela che giustamente se lo coccola: "Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so negli ultimi anni, forse dai tempi di Dejan Stanković. A 17 anni, ha deciso molte partite importanti. Ed è ancora in fase di crescita".

Qualche settimana fa, il CEO della compagine serba Zvezdan Terzić, parlando ai microfoni del Mirror, ha svelato di avere già avuto una proposta per il ragazzo: "Non posso rivelare chi ha inviato l'offerta, ma posso confermare che l'abbiamo ricevuta e che vale 20 milioni di euro".