L'ex esterno della Juventus, Marcelo Estigarribia, intervenuto su Tuttojuve.com, ha parlato della truppa bianconera, citando nella sua analisi anche l'Inter: "Ora c'è da raggiungere la Champions, ma dall'anno prossimo ci sarà da pensare seriamente a conquistare lo scudetto. La Juve può tornare ad essere all'altezza di Inter, Napoli e Milan".