Oltre alle nuove misure già accennate, l'annuale assemblea generale dell'IFAB ha introdotto anche delle modiche che saranno inserite nella prossima edizione delle Regole del Gioco, in vigore dal 1° luglio 2026. Questo il dettaglio:

Regola 3 (I giocatori): Il numero di sostituti consentiti nelle amichevoli internazionali della categoria senior 'A' è aumentato a otto; entrambe le squadre possono concordare un ulteriore aumento fino a un massimo di undici.

Regola 4 (Equipaggiamento del giocatore): Saranno ammessi oggetti non pericolosi purché coperti in modo sicuro e protetto.

Regola 5 (L'arbitro): Le telecamere indossate dall'arbitro (montate sul petto o sulla testa) possono essere utilizzate come opzione di gara; la gara fornisce le telecamere e controlla l'uso delle riprese.

Regola 8 (Inizio e ripresa del gioco): chiarimento che la palla viene lasciata cadere dalla squadra che ne avrebbe avuto o mantenuto il possesso se il gioco non fosse stato interrotto.

Regola 10 (Determinazione dell'esito di una partita) e Regola 14 (Calcio di rigore): Integrazione del chiarimento contenuto nella circolare 31 (giugno 2025) in merito al "doppio tocco" accidentale da parte del rigorista.

Regola 12 (Falli e cattiva condotta): Quando l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione (negare un'evidente opportunità di segnare una rete e viene segnato un gol), il giocatore che ha commesso l'infrazione non verrà ammonito, poiché l'infrazione non ha impedito la segnatura di un gol.

L'IFAB ha inoltre concordato che si terranno delle consultazioni per sviluppare misure nei casi in cui:

- i giocatori decidano unilateralmente di abbandonare il campo di gioco in segno di protesta contro una decisione dell'arbitro o contro i dirigenti della squadra che istigano tale azione;

- i giocatori si coprano la bocca quando affrontano gli avversari durante le partite.

L'assemblea generale annuale ha concordato di proseguire le sperimentazioni sul fuorigioco e ha ricevuto aggiornamenti sullo sviluppo della tecnologia semi-automatica del fuorigioco (SAOT) e sulla sperimentazione in corso, guidata dalla FIFA, del Football Video Support (FVS).