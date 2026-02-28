Vittoria sofferta e ottenuta in extremis per il Napoli che prova a tenere il passo di Inter e Milan. Gli azzurri hanno piegato il Verona a tempo praticamente scaduto. La squadra di Antonio Conte era passata in vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Hojlund, poi al 65’ il pareggio scaligero firmato da Akpa Akpro. Quando la gara sembrava ormai destinata al pari, Lukaku al sesto minuto di recupero trova il colpo che vale tre punti.