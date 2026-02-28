Nel corso della sua 140a assemblea generale annuale, l'International Football Association Board (IFAB) ha approvato un pacchetto di misure volte a migliorare il ritmo delle partite e a ridurre le perdite di tempo durante la partita. L'incontro si è tenuto a Hensol, nel Galles, ed è stato presieduto da Mike Jones, presidente della Football Association of Wales, in un anno che segna il 150° anniversario della Federcalcio gallese, uno scenario appropriato per le decisioni volte a plasmare il gioco moderno per il futuro. Le modifiche saranno implementate a partire dalla Coppa del Mondo 2026. Ecco il dettaglio:

- L'assemblea generale annuale ha confermato l'estensione del principio del conto alla rovescia alle rimesse laterali e ai calci di rinvio. Se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio richieda troppo tempo o venga deliberatamente ritardato, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non è in gioco al termine del conto alla rovescia, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria; un calcio di rinvio ritardato comporterà un calcio d'angolo per la squadra avversaria.

- Per semplificare ulteriormente lo svolgimento della partita, i giocatori sostituiti devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi dall'esposizione del tabellone delle sostituzioni o, in assenza di tabellone, al segnale dell'arbitro. Se il giocatore non esce entro questo lasso di tempo, deve comunque uscire dal campo; tuttavia, al sostituto non sarà consentito l'ingresso fino alla prima interruzione di gioco dopo un minuto di gioco (a cronometro continuo).

- Se un giocatore riceve una valutazione in campo per un infortunio, o se l'infortunio causa l'interruzione del gioco, il giocatore dovrà abbandonare il campo di gioco e rimanervi per un minuto una volta che il gioco (tempo di gioco in corso) è ripreso.

- Per quanto riguarda il protocollo del sistema VAR, l'Assemblea Generale Annuale ha approvato tre modifiche. In presenza di prove evidenti, il VAR sarà ora autorizzato a verificare e riesaminare:

- cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo palesemente errato;

- identità errata, quando l'arbitro penalizza la squadra sbagliata per un'infrazione che comporta l'esposizione di un cartellino rosso o giallo al giocatore sbagliato;

- le competizioni possono consentire ai VAR di rivedere un calcio d'angolo chiaramente assegnato in modo errato, a condizione che la revisione possa essere completata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco.