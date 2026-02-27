Dopo le notizie delle ultime ore, arriva il comunicato via X da parte del Racing Avellaneda che rende definitivo il quadro clinico di Valentin Carboni, che ha subito un grave infortunio nell'allenamento odierno: "Durante l'allenamento di venerdì, Valentín Carboni ha riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni", recita la nota dell'Academia.

En el entrenamiento de este viernes, Valentín Carboni sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha.

El jugador tendrá intervención quirúrgica en los próximos días.… pic.twitter.com/LnZxaWpyqH — Racing Club (@RacingClub) February 27, 2026