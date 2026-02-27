L'assessora dello Sport del Comune di Milano Martina Riva è tornata a parlare del progetto del nuovo San Siro a margine della presentazione del progetto 'Fuori Campo'. Queste le sue parole riportate da MilanNews: "I lavori procedono, proprio ieri c'è stata l'ultima riunione della settimana per parlare del nuovo stadio. Dovremo essere assolutamente pronti per gli Europei 2032, nel frattempo le squadre continueranno a giocare a San Siro".

La Riva ha poi parlato del momento del suo Milan: "Testa alla Cremonese, poi al derby e all'obiettivo di tornare in Champions. Il Milan sta dando tutto, Massimiliano Allegri è un esempio per tutti i giovani, ha speso bellissime parole sulla nostra città. Sono soddisfatta della squadra, i giocatori rossoneri sono degli esempi per i nostri giovani".