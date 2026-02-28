L'Inter U23 torna a giocare in casa dopo la sconfitta contro il Renate. I nerazzurri di Vecchi ospitano l'Alcione Milano nella 29a giornata del girone A di Serie C. Vecchi è costretto a rinunciare a Fiordilino in mezzo al campo: in regia tocca a Kaczmarski. In attacco c'è ancora Iddrissou, che in settimana ha portato a casa il pallone dopo la tripletta nell'ottavo di finale di Youth League contro il Betis Siviglia con la Primavera. All'andata finì 1-2 per la seconda squadra nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio 20.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Berenbruch, Kaczmarski, Topalovic, Kamaté; La Gumina, Iddrissou.
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Agbonifo, Stante, Bovo, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Bovio, Amerighi.
Allenatore: Omar Danesi (in sostituzione dello squalificato Stefano Vecchi)

ALCIONE MILANO (4-3-3): Agazzi; Scuderi; Giorgeschi, Cappellano, Chierichetti; Bright, Galli, Invernizzi; Pitou, Tordini, Morselli.
A disposizione: Raffaelli, Miculi, Renault, Muroni, Plescia, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Pirola, Marconi, Gallazzi.
Allenatore: Giovanni Cusatis

Arbitro: Mattia Maresca (sez. di Napoli)
Assistenti: Di Meo-Cavalli
Quarto Ufficiale: Poli
Operatore FVS: Cassano
 

