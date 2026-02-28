Amadeus è dispiaciuto per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions, ma anche la sua attenzione è sulla corsa scudetto. Il conduttore televisivo lo ribadisce ai microfoni di Tuttosport: "Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato. Probabilmente la Champions, che è chiaramente importantissima, avrebbe tolto molte energie psicofisiche. Oggi credo che l'Inter debba pensare quasi esclusivamente al cucirsi lo scudetto sulla maglia".

Le piace quindi il tecnico Chivu?

"Molto. Apprezzo come lavora con i giovani e come stia gestendo la squadra. Non ci sono 11 titolari, ma 16. Fa giocare un po' tutti. Dimostra di essere un allenatore preparato. Sta rifacendo quanto di bene fatto in Primavera e a Parma".

Chivu o Inzaghi?

"Sono due allenatori diversi. Su Inzaghi non dobbiamo avere la memoria corta, ha portato all'Inter coppe, prestigio e uno scudetto, è un grande allenatore, non si discute. Chivu ha un altro altro metodo, forse valorizza maggiormente i giovani".

Chi è il suo calciatore preferito dell'Inter odierna?

"Per rispecchiare lo stile Chivu andrei su due giocatori. Uno è Pio Esposito: lui rispecchia Chivu, cioè il ragazzo avuto dal mister nel settore giovanile, poi mandato in giro e che è tornato in nerazzurro fortemente voluto dal suo allenatore, che gli ha dato fiducia, non l’ha tenuto in panchina. Pio è parte concreta dell'Inter. Poi Zielinski, che è tornato fisicamente integro: oggi è uno dei più forti in assoluto della Serie A".

Cosa pensa del calo di rendimento di Barella e Thuram?

"Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio. Sono fortissimi, capita come ognuno di noi che abbiano dei momenti non brillanti nel proprio lavoro. Non dobbiamo subito attaccarli, ma aspettarli".

Chi le piacerebbe vedere all’Inter?

"Non vorrei fare nomi. Forse all’Inter servirebbe un centrocampista fisicamente forte, che possa fare anche gol e abbia esperienza. Un Rabiot per capirci. Poi probabilmente serve qualcuno in difesa vista l’età di Acerbi e De Vrij. E magari un sostituto di Sommer, che è un gran portiere, ma si potrebbe puntare su un giovane per il futuro".