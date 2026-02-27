L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della sfida tra Inter e Genoa in programma domani sera: "Credo sia più complicata la sfida col Genoa che il derby. Il Genoa è squadra in salute, ostica da incontrare ora. De Rossi l'ha rivitalizzata. E ci potrebbe stare la sorpresa. Nei suoi leader l'Inter è spenta ora".