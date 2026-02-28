Niente conferenza stampa per Luciano Spalletti che non si presenterà a rispondere ai giornalisti presenti in sala stampa della Continassa alla vigilia di Roma-Juventus per lasciare il posto a Pierre Kalulu. Le ragioni sono rintracciabili nel fatto che nel match di ritorno col Galatasaray è arrivato il terzo rosso nelle ultime quattro partite, compreso la controversa doppia ammonizioni ai danni proprio di Kalulu nel match contro l’Inter che ha messo a referto "143 minuti di gara su 390 in inferiorità numerica" come appunta il Corriere dello Sport che rende nota la decisione di Spalletti di restare in silenzio stampa iniziato nel post-derby d'Italia lasciando spazio al difensore francese così da dar lui la possibilità di esprimersi anche in merito a quanto accaduto nel match di San Siro due turni fa tenendo conto che dopo il famigerato episodio che lo ha visto protagonista in negativo, il francese si è espresso "solo in un’intervista all’Equipe (mercoledì) oscurata dalla cronaca causa Champions".

Anche se va detto che Kalulu ha già avuto modo di parlare dell'episodio praticamente pochi giorni dopo, in occasione delle attività di vigilia precedenti la trasferta di Champions in Turchia anche a Sky Sport (RILEGGI QUI LE SUE PAROLE).