Emirhan Ilkhan, giocatore del Torino cresciuto nel vivaio del Besiktas, ha rivelato di avere avuto un ruolo importante nella decisione di Kristjan Asllani di volare a Istanbul per vestire la maglia del club bianconero. Parlando ai microfoni di TRT Spor, Ilkhan ha affermato a riguardo: "Prima che i dirigenti del Besiktas contattassero Asllani, mi hanno chiamato per avere informazioni. Ho anche parlato molto bene di lui, ha delle qualità tecniche di alto livello. Era poi una delle persone con cui mi trovavo meglio in squadra. Posso dire che ha un carattere molto buono. Spero che abbia successo con le Aquile".

Ilkhan ha dichiarato di essere stato in costante contatto con Asllani durante tutto il processo di trasferimento e di averlo personalmente presentato al Besiktasper accelerare l'adattamento del giocatore "Ho parlato ad Asllani dei tifosi del Besiktas, di Istanbul e delle strutture. Ho persino mostrato tutto individualmente".