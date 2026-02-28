Roberto Breda, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è soffermato sul momento dei nerazzurri con particolare focus sulla situazione del campionato italiano: “Per l’Inter il campionato è una formalità. Dispiace che sia stata eliminata dalla Champions, in coppa ha fatto molta fatica”.

Sezione: News / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 19:15
Autore: Niccolò Anfosso
