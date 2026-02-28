Cesc Fabregas è ovviamente soddisfatto per la vittoria ottenuta in rimonta sul Lecce che consolida il Como in zona Europa, addirittura a -2 dal quarto posto, in attesa di Roma-Juve: "Sono tre punti pesanti per noi, abbiamo avuto continuità di prestazione dopo le gare con Milan e Juve - il commento del tecnico dei lariani a DAZN -. La rimonta è una cosa da non sottovalutare, complimenti alla squadra che ha avuto maturità anche dopo essere andata in svantaggio. Il messaggio che ho dato al gruppo è stato chiaro, ho detto loro che ero sereno perché sapevo che non potevano sbagliare dopo quanto era successo con la Fiorentina".

Parlando della situazione dell'infermeria, anche in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì sera, Fabregas aggiorna così sulle condizioni dei giocatori usciti acciaccati dal campo: "Morata non so cosa abbia, quanto a Kempf dobbiamo stare attenti perché ha un problema al fianco. Non è niente di grave, ma non ho voluto rischiare. Speriamo di avere tutti sani".