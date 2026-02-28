Nel corso della puntata speciale di 'Viva El Futbol' dedicata alla Champions, Lele Adani ha ripensato all'eliminazione dell'Inter per mano del Bodo/Glimt: "Catenaccio norvegese a San Siro? Sul gol dell'1-0 c'erano tre giocatori nell'area dell'Inter quando sbaglia Akanji, tanto è vero che Hauge segna dopo la respinta di Sommer. E' una cosa preparata dall'allenatore. E il 2-0 è un capolavoro, se lo fa l'Inter cosa diciamo? 'Come gioca l'Inter...'. Allora, perché parlare di catenaccio? L'Inter è stata sottotono, è stata imprecisa e ha meritato di uscire. Ma non togliamo meriti al Bodo", il punto di vista dell'ex difensore.