Alessio Lisci sta scrivendo una pagina importante sulla panchina dell'Osasuna, che in Liga è riuscito a battere anche il Real Madrid in trasferta. Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico italiano ha detto brevemente la sua anche sul momento della Serie A e non solo: "L’Inter ha lo scudetto in tasca. Seguo molto Roma e Lazio, le squadre della mia città. Al momento una sta andando meglio dell’altra ma è normale, vanno a epoche".

