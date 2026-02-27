C'è anche il futuro di Hakan Calhanoglu tra i focus dell'ultimo video di Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Il centrocampista turco deve ancora capire quale sarà il suo destino: piace inevitabilmente a tanti club e si preannunciano mesi importanti vista la scadenza del contratto nel 2027. Bisogna capire se si rinnoverà l'accordo, fattore che sposterà tutto il discorso; qualora non si riuscisse a trovare l'intesa, allora in estate potrà essere valutata una separazione qualora arrivasse la giusta proposta, sull'ordine dei 30 milioni come si pensava a gennaio. Per quel che riguarda il Galatasaray, oltre le mosse mediatiche per il momento non sono arrivate offerte concrete. Per il momento, la concentrazione è rivolta all'ultima parte di stagione.

RIbadita la volontà di riportare a casa Aleksandar Stankovic dopo l'esperienza al Club Brugge. Pronti i 23 milioni fissati per la recompra, resta da capire quale progetto l'Inter vuole costruire intorno al ragazzo, cercato da diversi club specie in Premier League ma sul quale l'Inter punta molto e per il quale vuole creare un percorso interno.