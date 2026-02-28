L'Inter con l'addio alla Champions ha perso una ventina di milioni preventivati nei budget di inizio anno, ma nella stagione nerazzurra ci sono ancora l'obiettivo scudetto e Coppa Italia da centrare. L'allungo sul Milan è arrivato proprio durante lo shock europeo, ma non c'è da rilassarsi nonostante il +10 in classifica."Nel separarsi dalla truppa che rivedrà stamattina per colazione - il ritiro per le partite casalinghe è da tempo bandito ad Appiano -, Cristian Chivu ha ribadito un solo concetto: non è ancora finita - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Lo scudetto è tutto da vincere, nonostante la classifica tranquillizzante in apparenza: il sentiero è ancora pieno di trappole e, se ci si distrae, si rischia di ritrovare di nuovo Allegri che soffia sul collo".

Ecco perché il tecnico nerazzurro "ha chiesto che non ci siano strascichi dopo la delusione Champions, ma neanche cali di tensione figli del +10 in Serie A. Né disperazione per aver perso un trofeo tanto nobile, né euforia per il percorso fatto in campionato". In altre parole, Chivu vuole che la sua Inter italiana rimanga se stessa.