Ieri Simone Inzaghi è tornato alla vittoria con il suo Al Hilal segnando cinque gol in casa dell’Al Shabab e allontanando le voci sull'esonero. Quest'anno l'Inter ha salutato la Champions ai playoff, mentre l'anno scorso con lui in panchina si era arrivati fino in fondo dopo le imprese con Bayern e Barcellona, poi quasi cancellate dalla disfatta di Monaco ha lasciato conseguenze in tutto l’ambiente.

Con l'addio d Inzaghi e l'arrivo di Chivu è cambiato tutto, evidenzia opggi La Gazzetta dello Sport. "Uno, il campionato, è stato messo immediatamente nel mirino in maniera manifesta, anche perché è il cammino più semplice da percorrere: a differenza della Champions, in Italia l’Inter dipende solo da se stessa e può fare valere una superiorità che, almeno in teoria, c’era anche nella scorsa stagione. Sulla base di questa gerarchia, i nerazzurri stanno mettendo a punto il loro piano che prevede un finale completamente differente rispetto al 2025: quello è lo spettro da evitare a ogni costo, lo “zero tituli” che ha avvelenato l’estate. Oltre che per il 5-0 di Champions, l’interista medio si è “ammalato” ripensando al passato scudetto gentilmente donato a Conte sul più bello".