Il Como mette in cascina altri tre punti per l'Europa battendo il Lecce 3-1, in rimonta, nella gara che ha aperto il sabato della 27esima giornata di Serie A. Sotto nel punteggio dopo 14 minuti, per effetto del gol di Lassana Coulibaly, i lariani reagiscono subito pareggiando, quattro giri d'orologio più tardi, con Tasos Douvikas, per poi completare l'opera a fine primo tempo con l'uno-due firmato Jesus Rodriguez e Marc-Oliver Kempf, tra 36' e 44'.

Con questo risultato, la squadra di Cesc Fabregas si porta a quota 48 punti, a -2 lunghezze dal quarto posto, in attesa di Roma-Juve. Per la cronaca, mercoledì sera il Como scenderà in campo per sfidare l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia.