Inaspettata, non preventivata, non immeritata: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ha rappresentato indubbiamente una brutta botta alle ambizioni e al morale dell’Inter che si è vista estromessa dalla corsa all’Europa forse troppo in anticipo rispetto al previsto. Al di là di quelle che possono essere le ripercussioni economiche sulle quali in tanti si sono già fin troppo e anche smodatamente sbilanciati, i nerazzurri possono ora concentrarsi sul doppio obiettivo nazionale, tra campionato e Coppa Italia, per rendere comunque importante una stagione partita con presupposti poco rassicuranti e che invece potrebbe rivelarsi decisamente soddisfacente, oltre certe azzardate valutazioni aritmetiche con poca logica lette qui e là. Primo passo stasera a San Siro, dove arriverà il Genoa di Daniele De Rossi in una sfida che inaugurerà una settimana importante, che culminerà col derby col Milan con in mezzo la delicata andata di semifinale di Coppa Italia contro il Como. Avversario tignoso, la squadra rossoblu, contro il quale l’Inter cercherà di proseguire nella sua striscia fantastica di risultati utili per arrivare poi al gran galà di domenica prossima nelle migliori condizioni possibili. Fischio d’inizio dell’arbitro Michael Fabbri alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.12 - Lautaro Martinez sta seguendo il riscaldamento seduto in panchina, chiacchierando con Riccardo Ferri.

20.09 - Arriva il momento dell'ingresso in campo dell'Inter.

20.05 - Dentro anche il Genoa per il riscaldamento.

19.58 - Inizia il riscaldamento per i portieri del Genoa.

19.51 - Sarà Mikael Ellertsson a sostituire l'infortunato Brooke Norton-Cuffy nel Genoa, dove Daniele De Rossi si affida al tandem offensivo Vitinha-Lorenzo Colombo con Tommaso Baldanzi a sostegno.

19.48 - Soluzione alla francese per Cristian Chivu che dà una chance da titolare a Yoan Bonny affiancandolo a Marcus Thuram. Prende fiato anche Yann Bisseck, in difesa ci sarà Carlos Augusto in compagnia di Stefan de Vrij e Manuel Akanji. In panchina si accomoda anche l'Under 23 Matteo Lavelli.

19.43 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Genoa:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 14 Bonny.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

GENOA (3-4-1-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 3 Martín; 8 Baldanzi; 9 Vitinha, 29 Colombo.

In panchina: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 Amorim, 10 Messias, 13 Zätterström, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Zingarelli-Bercigli. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.